«Торпедо» — «Трактор»: счет матча 3:1, обзор голов

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
На голы Егора Виноградова, Андрея Белевича и Кирилла Воронина гости ответили заброшенной шайбой престижа в исполнении Джека Родевальда.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Виноградов — 3 (бол., Фирстов, Ларионов), 23:17 — 1:0. Белевич — 10 (Шавин), 31:35 — 2:0. Родуолд — 7 (Котляревский), 45:10 — 2:1. Воронин — 9 (п.в., Конюшков), 59:51 — 3:1Вратари: Гуска — Мыльников (57:29 — 59:51)Штраф: 4 — 2Броски: 39 (12+17+10) — 36 (13+10+13)
«Торпедо» сохранило пятое место в таблице Западной конференции (71 очко), «Трактор» остался на шестой позиции на Востоке (72 балла).