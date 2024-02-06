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    «Торпедо» справилось с «Трактором»

    «Торпедо» — «Трактор»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Трактор» со счетом 3:1.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    На голы Егора Виноградова, Андрея Белевича и Кирилла Воронина гости ответили заброшенной шайбой престижа в исполнении Джека Родевальда.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Виноградов — 3 (бол., Фирстов, Ларионов), 23:17 — 1:0. Белевич — 10 (Шавин), 31:35 — 2:0. Родуолд — 7 (Котляревский), 45:10 — 2:1. Воронин — 9 (п.в., Конюшков), 59:51 — 3:1Вратари: Гуска — Мыльников (57:29 — 59:51)Штраф: 4 — 2Броски: 39 (12+17+10) — 36 (13+10+13)

    «Торпедо» сохранило пятое место в таблице Западной конференции (71 очко), «Трактор» остался на шестой позиции на Востоке (72 балла).

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