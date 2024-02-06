«Динамо» — «Автомобилист»: счет матча 5:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома обыгралосо счетом 5:3.

На хет-трик Джордана Уила, а также голы Егора Римашевского и Андрея Миронова гости ответили заброшенными шайбами Брукса Мэйсека, который отметился дублем, и Стефана Да Косты.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) Голы: Уил — 25 (Гусев, Римашевский), 2:49 — 1:0. Римашевский — 4 (Гусев, Ожиганов), 17:18 — 2:0. Мэйсек — 22 (Да Коста), 24:13 — 2:1. Уил — 26 (бол., Миронов), 37:09 — 3:1. Мэйсек — 23 (Кузнецов), 38:54 — 3:2. Уил — 27 (бол., О`Делл, Менелл), 52:39 — 4:2. Да Коста — 16 (бол., Волк), 57:32 — 4:3. Миронов — 4 (п.в.), 59:53 — 5:3Вратари: Моторыгин — Галкин (57:27 — 57:32, 58:07 — 59:53)Штраф: 8 — 10Броски: 34 (13+12+9) — 22 (6+7+9)

«Динамо» занимает третье места в таблице Западной конференции, «Автомобилист» остался на четвертой строчке на Востоке.