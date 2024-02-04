«Торпедо» — «Северсталь»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома проигралосо счетом 2:3.

На голы Владислава Фирстова и Егора Виноградова гости ответили точными бросками Данила Аймурзина, Егора Степанова и Руслана Абросимова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Голы: Фирстов — 17, 6:23 — 1:0. Аймурзин — 14 (Пилипенко, Ярош), 9:14 — 1:1. Виноградов — 2, 32:04 — 2:1. Степанов — 10 (Иванцов, Давыдов), 55:29 — 2:2. Абросимов — 13 (Коростелев, Ярош), 59:40 — 2:3Вратари: Кульбаков (59:40) — СамойловШтраф: 2 — 2Броски: 24 (7+10+7) — 32 (7+13+12)

«Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) — на шестой строчке.