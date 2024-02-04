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    «Северсталь» вырвала победу у «Торпедо»

    «Торпедо» — «Северсталь»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома проиграло «Северстали» со счетом 2:3.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Владислава Фирстова и Егора Виноградова гости ответили точными бросками Данила Аймурзина, Егора Степанова и Руслана Абросимова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Фирстов — 17, 6:23 — 1:0. Аймурзин — 14 (Пилипенко, Ярош), 9:14 — 1:1. Виноградов — 2, 32:04 — 2:1. Степанов — 10 (Иванцов, Давыдов), 55:29 — 2:2. Абросимов — 13 (Коростелев, Ярош), 59:40 — 2:3Вратари: Кульбаков (59:40) — СамойловШтраф: 2 — 2Броски: 24 (7+10+7) — 32 (7+13+12)

    «Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) — на шестой строчке.

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