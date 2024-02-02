«Торпедо» — «Динамо»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

На точные броски Андрея Прибыльского и Джордана Уила хозяева ответили заброшенной шайбой Роберта Линча.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Прибыльский — 1 (Менелл, Уил), 8:01 — 0:1. Линч — 5 (Ларионов, Кирсанов), 43:11 — 1:1. Уил — 24 (Пыленков), 64:33 — 1:2Вратари: Кульбаков — КоноваловШтраф: 10 — 8Броски: 33 (9+12+11+1) — 40 (11+16+10+3)
«Торпедо» с 69 очками в 58 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 79 баллами после 27 игр располагается на строчке Запада.