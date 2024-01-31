Якубов о победе ЦСКА: Ребята выкладывались, была очень хорошая самоотдача, претензий нет

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:2).

«Игорь Николаевич, наверное, здесь хорошо поговорил. Я постараюсь покороче, потому что Господь меня не сподобил так красиво говорить.

Не всё получилось, не совсем та игра, что хотелось бы, но! Ребята выкладывались, была очень хорошая самоотдача, претензий нет. Хорошо, что выиграли. Единственное, что в концовке устраивали сами себе проблемы. Такая команда, как наша, должна более солидно заканчивать такие игры.

"Торпедо" — молодцы, очень здорово начали. Непонятно, почему мы оказались к этому натиску не готовы. Спасибо Ивану Федотову, в этот момент он нас подтащил. И потом ребята уже включились», — передает слова Якубова Чемпионат.

После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 65-ю очками в активе. Армейцы обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. В следующем матче ЦСКА сыграет против СКА 2-го февраля.