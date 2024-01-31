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    Ларионов: Прежде чем начнутся хорошие времена, должны закончиться плохие

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо ЦСКА
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении нижегородцев в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Трудно подобрать слова после такого хорошего матча, когда ты уезжаешь с пустыми руками. Потому что по игре — по отношению, по зрелищности, по самоотдаче — команда провела очень хороший матч. В этом плане только один позитив. Это радует — то, что происходит сейчас. И есть предпосылки и уверенность, что команда будет ещё сильнее.

    Несмотря на поражение, я считаю, что это победа коллектива, который собрался и провёл отличную игру после "Спартака". Как говорится, прежде чем начнутся хорошие времена, должны закончиться плохие. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее. Горжусь ребятами и нашими болельщиками, которые сегодня были на матче и поддерживали до конца.

    Сняли вратаря только за две минуты? Вы знаете, здесь смотришь на то, кто у тебя находится на льду, когда усталость и когда длинные отрезки, и ты понимаешь, насколько могут вывезти те ребята, которых ты ставишь в этот момент. Мы думали снять пораньше, но понимали, что нам было необходимо вбрасывание в зоне соперника.

    Две минуты времени "6 на 5" — это очень много. Могли забить раньше, и тогда бы не было такого вопроса от вас. И тем не менее боролись до конца, забили хороший гол и могли сравнять, тогда бы это вообще был триллер, который бы окончательно украсил матч», — передаёт слова Ларионова Чемпионат.

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    • После этого матча «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Запада с 68-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ларионова сыграет против московского «Динамо» 2-го февраля.

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