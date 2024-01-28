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    «Ак Барс» сломил сопротивление «Барыса»

    «Барыс» — «Ак Барс»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» со счетом 3:1.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе казанцев отличились Дмитрий Юдин, Кирилл Семенов и Митчелл Миллер, а за астанинцев шайбу забросил Давид Скленичка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Юдин — 6 (бол., Миллер, Кошелев), 4:29 — 0:1. Семенов — 9 (Кошелев), 12:45 — 0:2. Скленичка — 8 (бол., Камара, Апальков), 19:46 — 1:2. Миллер — 2 (Кошелев, Семенов), 46:08 — 1:3Вратари: Шутов (58:35) — МифтаховШтраф: 8 — 6Броски: 35 (11+8+16) — 26 (12+10+4)

    «Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднимается на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (44) — на последней, 12-й, строчке.

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