Воробьев об игре «Торпедо» Ларионова: В плей-офф команде будет сложновато

Знаменитый российский тренервысказался об игре нижегородскогов нынешнем сезоне КХЛ.

«Многие отмечают работу Игоря Ларионова. В Нижнем Новгороде он ставит атакующий хоккей, не загоняет игроков в рамки, позволяет импровизировать.

Правда, в плей-офф команде будет сложновато. Недаром же говорят: победы приносит нападение, а титулы — оборона. Если впереди у "Торпедо" все мощно, ярко, красиво, то сзади проблем хватает. Нужен разумный баланс между защитой и атакой.

Журналисты частенько напирают на то, что главное в хоккее, — зрелище. Чем крупнее счет, тем лучше, это завораживает... Но что выберет болельщик — регулярные поражения любимого клуба с веселой разницей шайб типа 5:7 или стабильные победы, пусть даже со счетом 1:0? Для меня ответ очевиден. Ведь в памяти все равно остается результат. Как говорили ветераны — смотри на табло», — цитирует Воробьева СЭ.

«Торпедо» занимает 5-е место в таблице в таблице Запада с 67-ю очками в активе. В следующем матче команда Игоря Ларионова сыграют против «Автомобилиста» 26-го января в 17:00 мск.