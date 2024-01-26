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    Воробьев об игре «Торпедо» Ларионова: В плей-офф команде будет сложновато

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Знаменитый российский тренер Петр Воробьев высказался об игре нижегородского «Торпедо» в нынешнем сезоне КХЛ.

    Петр Воробьев
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    Петр Воробьев

    «Многие отмечают работу Игоря Ларионова. В Нижнем Новгороде он ставит атакующий хоккей, не загоняет игроков в рамки, позволяет импровизировать.

    Правда, в плей-офф команде будет сложновато. Недаром же говорят: победы приносит нападение, а титулы — оборона. Если впереди у "Торпедо" все мощно, ярко, красиво, то сзади проблем хватает. Нужен разумный баланс между защитой и атакой.

    Журналисты частенько напирают на то, что главное в хоккее, — зрелище. Чем крупнее счет, тем лучше, это завораживает... Но что выберет болельщик — регулярные поражения любимого клуба с веселой разницей шайб типа 5:7 или стабильные победы, пусть даже со счетом 1:0? Для меня ответ очевиден. Ведь в памяти все равно остается результат. Как говорили ветераны — смотри на табло», — цитирует Воробьева СЭ.

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    • «Торпедо» занимает 5-е место в таблице в таблице Запада с 67-ю очками в активе. В следующем матче команда Игоря Ларионова сыграют против «Автомобилиста» 26-го января в 17:00 мск.

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