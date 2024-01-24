НХЛ. «Монреаль» уступила «Оттаве», «Миннесота» одолела «Вашингтон», «Эдмонтон» — «Коламбус»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Детройт» — «Даллас» — 4:5 (2:1, 0:4, 2:0)

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов не набрал очков.

«Даллас» с 62 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Даллас» — 4:5 (2:1, 0:4, 2:0) Голы: Бенн — 9 (бол., Робертсон, Харли), 3:24 — 0:1. Перрон — 10 (бол., Гостисбеер, Раймонд), 14:33 — 1:1. Дебринкэт — 18 (бол., Спронг), 16:53 — 2:1. Марчмент — 15 (Дюшен, Сегин), 20:22 — 2:2. Хинтц — 21 (Джонстон, Харли), 24:35 — 2:3. Линделл — 4 (Джонстон, Хинтц), 31:40 — 2:4. Хинтц — 22 (Джонстон), 35:12 — 2:5. Ларкин — 19 (бол., Раймонд), 51:28 — 3:5. Комфер — 11 (Дебринкэт, Ларкин), 56:46 — 4:5Вратари: Лион (Раймер, 40:00, 56:28 — 56:46, 57:38 — 58:46, 59:04) — ЭттингерШтраф: 4 — 8Броски: 34 (12+7+15) — 38 (7+25+6)

«Детройт» — «Даллас» — 4:5

«Монреаль» — «Оттава» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

«Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал одну голевую передачу.

«Монреаль» с 45 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. «Оттава» — последняя (37 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Грейг — 7 (мен., Браннстрем, Норрис), 7:45 — 0:1. Сандерсон — 7 (Зуб, Штюцле), 8:26 — 0:2. Пинто — 1 (Жиру), 26:22 — 0:3. Ковачевич — 6 (Кофилд, Сузуки), 52:31 — 1:3. Джозеф — 8 (п.в.), 57:33 — 1:4Вратари: Аллен (56:01 — 57:33) — КорписалоШтраф: 10 — 10Броски: 25 (6+9+10) — 28 (11+8+9)

«Монреаль» — «Оттава» — 1:4

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Теперь у него 80 (31+49) очков в этом сезоне. Он остается лидером бомбардирского списка.

Голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

«Тампа» с 55 очками занимает 6-е место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2) Голы: Пойнт — 22 (Крозье), 1:46 — 0:1. Кучеров — 29 (Хагель, Раддиш), 18:45 — 0:2. Кучеров — 30 (бол., Пойнт, Стэмкос), 22:24 — 0:3. Аткинсон — 13 (Фараби, Уокер), 29:56 — 1:3. Драйсдейл — 2 (бол., Фрост, Аткинсон), 34:04 — 2:3. Эйссимонт — 8 (бол., Кучеров, Хедман), 37:42 — 2:4. Йорк — 6 (Фрост), 40:42 — 3:4. Хагель — 14 (п.в., Чирелли, де Хаан), 59:00 — 3:5. Кучеров — 31 (п.в., Чирелли, Пербикс), 59:49 — 3:6Вратари: Эрссон (57:18 — 59:00, 59:09 — 59:49) — ВасилевскийШтраф: 8 — 6Броски: 32 (7+14+11) — 21 (5+8+8)

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 3:6

«Айлендерс» — «Вегас» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вегас» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Голы: Барбашев — 12 (Пьетранджело), 11:52 — 0:1. Нельсон — 20 (Романов, Добсон), 23:35 — 1:1. Ремпал — 1 (бол., Руа, Пьетранджело), 27:18 — 1:2. Руа — 9 (Маршессо, Барбашев), 29:07 — 1:3. Пажо — 6 (мен., Хольмстрем, Пелек), 49:26 — 2:3Вратари: Сорокин (58:14) — ХиллШтраф: 6 — 6Броски: 42 (8+18+16) — 27 (7+9+11)

«Айлендерс» — «Вегас» — 2:3

«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов набрал одно очко, сделав голевую передачу.

«Миннесота» с 47 очками занимает 12-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 50 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) Голы: Фэйбер — 3 (Зуккарелло, Росси), 1:37 — 1:0. Фолиньо — 8 (Болди, Эрикссон Эк), 4:42 — 2:0. Юханссон — 7 (Богосян), 26:28 — 3:0. Манта — 13 (Кузнецов, Фехервари), 30:00 — 3:1. Эрикссон Эк — 21 (Фолиньо, Бродин), 41:37 — 4:1. Юханссон — 8 (Хартман, Марун), 53:39 — 5:1. Оши — 8 (бол., Карлсон, Пачиоретти), 57:03 — 5:2. Манта — 14 (Маленстин, Дауд), 58:24 — 5:3Вратари: Густавссон — Кемпер (58:31 — 59:25, 59:40)Штраф: 8 — 4Броски: 30 (8+14+8) — 34 (9+12+13)

«Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3

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«Калгари» — «Сент-Луис» — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сент-Луис» — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2) Голы: Уигар — 11 (Андерссон, Кадри), 11:38 — 1:0. Саад — 12 (Парэйко, Ледди), 28:27 — 1:1. Хэнифин — 8 (Шарангович, Танев), 31:13 — 2:1. Шарангович — 20 (Юбердо, Линдхольм), 32:17 — 3:1. Шенн — 11 (мен.), 37:13 — 3:2. Кайру — 13 (Томас, Ледди), 46:56 — 3:3. Саад — 13 (Парэйко, Ледди), 59:12 — 3:4Вратари: Маркстрем (59:23) — БиннингтонШтраф: 2 — 6Броски: 35 (17+13+5) — 26 (10+9+7)

«Калгари» — «Сент-Луис» — 3:4

«Эдмонтон» — «Коламбус» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

«Ойлерз» продлили победную серию до 14 встреч. Единственную шайбу «Блю Джэкетс» забросил российский нападающий Дмитрий Воронков.

«Эдмонтон» набрал 55 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции — 37 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Коламбус» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) Голы: Фогеле — 10 (бол., Кейн, Нерс), 7:30 — 1:0. Воронков — 10 (Джонсон), 15:25 — 1:1. Кейн — 15 (Фогеле, Нюджент-Хопкинс), 44:53 — 2:1. Макдэвид — 17 (Драйзайтль, Сиси), 45:48 — 3:1. Холлоуэй — 2 (Браун, Кулак), 55:36 — 4:1Вратари: Скиннер — МерзликинсШтраф: 10 — 6Броски: 24 (8+5+11) — 28 (13+10+5)

«Эдмонтон» — «Коламбус» — 4:1

«Анахайм» — «Баффало» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Баффало» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Голы: Сильферберг — 3 (Гудас, Фаулер), 5:51 — 1:0. С. Кэррик — 7 (бол., Зеллвегер, Терри), 23:37 — 2:0. Сильферберг — 4 (Мактавиш), 24:30 — 3:0. Гринуэй — 5 (бол., Далин, Козенс), 54:41 — 3:1. Окпосо — 9 (Томпсон, Гринуэй), 57:04 — 3:2. Хенрик — 14 (п.в., Ватрано, Фаулер), 58:51 — 4:2Вратари: Гибсон — Луукконен (54:14 — 54:41, 56:03 — 57:04, 57:37 — 58:51)Штраф: 8 — 8Броски: 36 (8+19+9) — 30 (9+6+15)

«Анахайм» — «Баффало» — 4:2

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Победную шайбу в овертайме забросил Томаш Гертл.

Шайбы «Рейнджерс» на счету Адама Фокса и Артемия Панарина.

«Сан-Хосе» (30 очков) продолжает замыкать таблицу Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (61) идет вторым на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) Голы: Фокс — 8 (Лафренье, Трочек), 7:55 — 0:1. Панарин — 29 (Фокс, Миллер), 21:38 — 0:2. Штурм — 3, 42:19 — 1:2. Карпентер — 3 (Рутта, Задина), 44:27 — 2:2. Гертл — 15 (Рутта, Барабанов), 61:29 — 3:2Вратари: Блэквуд — ШестеркинШтраф: 6 — 6Броски: 22 (9+6+6+1) — 31 (7+12+10+2)