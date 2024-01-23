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    «Авангард» уверенно переиграл «Северсталь»

    «Северсталь» — «Авангард»: счет матча 2:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде переиграл «Северсталь» со счетом 6:2.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    У хозяев отличились Иван Подшивалов и Валентин Пьянов. У гостей шайбы забросили Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Райан Спунер, Николай Прохоркин, Руслан Абросимов и Рид Буше.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
    Голы: Подшивалов — 5 (Моисеев), 2:18 — 1:0. Игумнов — 5 (Чистяков, Юрчо), 15:07 — 1:1. Юрчо — 3 (Шарипзянов, Буше), 27:09 — 1:2. Буше — 38 (буллит), 39:16 — 1:3. Спунер — 18 (Юрчо, Буше), 43:28 — 1:4. Прохоркин — 13, 48:20 — 1:5. Абросимов — 11 (Лишка, Коростелев), 55:34 — 2:5. Пьянов — 10 (Холодилин, Мартынов), 57:35 — 2:6Вратари: Самойлов — ПроскуряковШтраф: 4 — 8Броски: 29 (11+7+11) — 33 (14+10+9)

    После этого матча «Авангард» сохранил 2-е место в таблице Восточной конференции (77 очков), «Северсталь» осталась на 6-й строчке на Западе (61 балл).

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