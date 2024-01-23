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    НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Аризоне», «Бостон» одолел «Виннипег», «Нью-Джерси» — «Вегас»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 января

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    Евгений Малкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Бостон» — «Виннипег» — 4:1

    У «Джетс» гол на счету Владислава Наместникова.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Виннипег» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Лауко — 2 (Фредерик, Гики), 2:20 — 1:0. Наместников — 6 (Демело, Элерс), 4:16 — 1:1. Койл — 17 (Линдхольм, Карло), 18:26 — 2:1. Дебраск — 12 (мен.), 54:35 — 3:1. Маршан — 21 (п.в., Койл, Пастрняк), 59:05 — 4:1Вратари: Суэймен — Хеллибак (58:04 — 59:05)Штраф: 6 — 6Броски: 21 (5+10+6) — 21 (6+4+11)

    «Бостон» с 67 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 64 очками — на второй строчке «Запада».

    «Бостон» — «Виннипег» — 4:1

    «Нью-Джерси» — «Вегас» — 6:5 ОТ

    В составе «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Джонатан Маршессо, 3 (1+2) у Николя Руа, еще по голу забили Павел Дорофеев и Чендлер Стивенсон, Иван Барбашев сделал результативную передачу.

    «Вегас» с 60 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на девятой строчке «Востока».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Вегас» — 6:5 ОТ (2:1, 2:4, 1:0, 1:0)
    Голы: Дорофеев — 7 (Стивенсон, Стоун), 6:12 — 0:1. Хишир — 12 (Майер, Братт), 15:21 — 1:1. Лазар — 5 (Хаула, Бастиан), 19:38 — 2:1. Тоффоли — 18 (Немец, Бол), 21:37 — 3:1. Маршессо — 21 (Руа, Корчак), 27:39 — 3:2. Маршессо — 22 (Барбашев, Руа), 30:00 — 3:3. Стивенсон — 8 (Стоун, Мартинес), 30:48 — 3:4. Руа — 8 (Маршессо), 39:08 — 3:5. Тоффоли — 19 (Мерсер), 39:44 — 4:5. Лазар — 6 (Немец, Бастиан), 49:14 — 5:5. Тоффоли — 20 (Л. Хьюз), 62:35 — 6:5Вратари: Ванечек — ТомпсонШтраф: 2 — 6Броски: 38 (15+8+12+3) — 32 (14+11+6+1)

    «Нью-Джерси» — «Вегас» — 6:5 ОТ

    «Нэшвилл» — «Флорида» — 1:4

    «Флорида» с 60 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 51 очком — на восьмой строчке «Запада».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Флорида» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
    Голы: Райнхарт — 34 (бол., Беннетт), 31:19 — 0:1. Лозон — 5 (Сиссонс), 32:16 — 1:1. Верхэге — 24 (Беннетт), 41:11 — 1:2. Монтур — 2 (п.в., Ткачак, Беннетт), 58:21 — 1:3. Ткачак — 13 (п.в., Верхэге), 59:41 — 1:4Вратари: Сарос (57:49 — 58:22, 58:24 — 59:41) — СтоларзШтраф: 13 — 15Броски: 28 (4+12+12) — 38 (14+14+10)

    «Нэшвилл» — «Флорида» — 1:4

    Все прогнозы на НХЛ

    «Аризона» — «Питтсбург» — 5:2

    В составе «Пингвинз» Ларс Эллер и Сидни Кросби, у Евгения Малкина результативный пас.

    «Питтсбург» с 48 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 49 очками — на девятой строчке «Запада».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
    Голы: Зукер — 7 (Кули, Браун), 2:23 — 1:0. Эллер — 8 (Жозеф), 24:50 — 1:1. Вялимяки — 1 (Келлер, Маччелли), 31:04 — 2:1. Кросби — 27 (Карлссон, Малкин), 36:30 — 2:2. Керфут — 7 (Зукер), 38:01 — 3:2. Крауз — 17 (бол., п.в.), 44:10 — 4:2. Бьюгстад — 10 (О`Брайен, Макбэйн), 47:04 — 5:2Вратари: Ингрэм — Джерри (43:45 — 44:10)Штраф: 6 — 6Броски: 26 (10+8+8) — 27 (9+9+9)

    «Аризона» — «Питтсбург» — 5:2

    «Ванкувер» — «Чикаго» — 2:0

    Победу «Кэнакс» принесли голы Пиуса Сутера и Куинна Хьюза. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал две голевые передачи и признан третьей звездой матча.

    Еще один россиянин Илья Михеев отдал один голевой пас.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Сутер — 9 (Кузьменко, Джулсен), 1:47 — 1:0. Хьюз — 12 (Михеев, Кузьменко), 6:40 — 2:0Вратари: Демко — Мразек (58:24)Штраф: 10 — 6Броски: 29 (12+7+10) — 31 (9+10+12)

    «Ванкувер» — «Чикаго» — 2:0

    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б

    Победный буллит в матче на счету форварда «Сан-Хосе» Логана Кутюра.

    «Сан-Хосе» набрал 28 очков в 47 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице «Запада».

    «Лос-Анджелес» находится на седьмой строчке с 53 баллами в 44 играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Зеттерлунд — 14 (Хоффман, Гертл), 27:46 — 0:1. Эклунд — 8 (Штурм, Рутта), 29:06 — 0:2. Мур — 21 (Фиала), 37:06 — 1:2. Байфилд — 14 (Кемпе, Спенс), 41:33 — 2:2. Бэйли — 3 (Карпентер), 46:17 — 2:3. Даути — 11 (бол., Фиала, Байфилд), 58:02 — 3:3Победный буллит: КутюрВратари: Риттих (57:49 — 58:02) — Кяхкенен (27:12 — 27:46)Штраф: 2 — 6Броски: 46 (18+10+13+5) — 30 (6+12+10+2)
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