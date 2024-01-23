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    Бедард пропустит еще 6 недель из-за перелома челюсти

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Чикаго Блэкхоукс
    Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард продолжает восстанавливаться после перелома челюсти.

    Коннор Бедард
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    Коннор Бедард

    Отмечается, что форвард пропустит еще 6 недель из-за травмы. Бедард перенес операцию.

    «Коннор собирается сделать все возможное, чтобы вернуться раньше, но это решение врача. Они сделают рентген, чтобы убедиться, что кость срослась, тогда и придет время увеличить нагрузки на льду.

    Он вернется на лед сразу, как только будет готов», — приводит слова тренеа пресс-служба НХЛ.

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