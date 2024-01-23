Бедард пропустит еще 6 недель из-за перелома челюсти

Нападающийпродолжает восстанавливаться после перелома челюсти.

Отмечается, что форвард пропустит еще 6 недель из-за травмы. Бедард перенес операцию.

«Коннор собирается сделать все возможное, чтобы вернуться раньше, но это решение врача. Они сделают рентген, чтобы убедиться, что кость срослась, тогда и придет время увеличить нагрузки на льду.

Он вернется на лед сразу, как только будет готов», — приводит слова тренеа пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Бедард провел 39 матчей за «Чикаго», забросил 15 шайб и сделал 18 голевых передач.