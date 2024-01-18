Квартальнов: Сыграли вальяжно, ощущение, будто очень серьезные мастера, но мы не такие

Главный тренерподвел итог матча против(5:2).

«Было хорошее начало, но та пятиминутка в большинстве должна была приблизить нас к победе, а получилось так, что перевернула игру в поражение. Сыграли вальяжно, ощущение, будто очень серьезные мастера, но мы не такие, нам нужно многому учиться. Всего один бросок, возили шайбу, теряли её. Мы не работали, думали, что играем с командой, которая "развалится", но в этой Лиге нужно уважать любого соперника. Для меня это очень серьёзный момент. У нас не получилось — и с этого началось. Игра состоит из 60 минут, которые нужно провести достойно.

Возвращение в состав Владислава Кодолы и Ника Меркли? Это наши опытные игроки, мы должны давать им играть, но я недоволен всей командой. В третьем периоде перешли на игру в три звена, но ничего не сработало», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» в следующей игре отправится в гости к московскому «Динамо». «Куньлунь» сыграет на выезде со СКА.