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    Квартальнов: Сыграли вальяжно, ощущение, будто очень серьезные мастера, но мы не такие

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    Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против «Куньлуня» (5:2).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Было хорошее начало, но та пятиминутка в большинстве должна была приблизить нас к победе, а получилось так, что перевернула игру в поражение. Сыграли вальяжно, ощущение, будто очень серьезные мастера, но мы не такие, нам нужно многому учиться. Всего один бросок, возили шайбу, теряли её. Мы не работали, думали, что играем с командой, которая "развалится", но в этой Лиге нужно уважать любого соперника. Для меня это очень серьёзный момент. У нас не получилось — и с этого началось. Игра состоит из 60 минут, которые нужно провести достойно.

    Возвращение в состав Владислава Кодолы и Ника Меркли? Это наши опытные игроки, мы должны давать им играть, но я недоволен всей командой. В третьем периоде перешли на игру в три звена, но ничего не сработало», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    Минское «Динамо» в следующей игре отправится в гости к московскому «Динамо». «Куньлунь» сыграет на выезде со СКА.

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