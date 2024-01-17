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    Тамбиев: При неплохой игре допускаем в концовке ошибки, за которые соперник наказывает

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о матче против «Автомобилиста» (2:4).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «По всему сезону такие игры: при неплохой игре допускаем в концовке ошибки, за которые соперник наказывает. Необязательный пропущенный гол в большинстве, реализация "5 на 3" оставляет желать лучшего. Игра неплохая, но эпизоды и моменты надо довинчивать, а мы не можем в плане завершения. Не хватает исполнительского мастерства, и это сказывается, когда играешь с такими мастеровитыми командами.

    Мы в долгу перед болельщиками "Адмирала". Причин для оправдания может быть много, болельщики у нас неизбалованные, терпеливые, очень любят команду. Много причин, почему так неровно играет команда: я их знаю, но это не здесь и не сейчас надо говорить. Команда неплохая, но, чтобы здесь побеждать, все 60 минут надо играть так целостно, как в первом периоде. С такой игрой победы будут, Москва не сразу строилась, мне игра многими моментами понравилась, но сильный соперник.

    Почему не получилось сыграть весь матч, как в первом периоде? Дальняя лавка и "Автомобилист" добавил. Первый гол мы пропустили очень дешёвый, недоработали в паре эпизодов. Пропущенный гол в большинстве надломил команду. В третьем периоде, считаю, неплохо смотрелись.

    С чем связана такая игра в большинстве? Я не знаю. "Автомобилист" хорошо обороняется, игрок должен бросать, он делает передачу, идёт перехват, и нам забивают гол. Без бросков как реализовывать большинство?» — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

    «Автомобилист» занимает четвертое место на «Востоке» с 66 очками после 54 матчей. «Адмирал» идет последним в конференции с 41 очком после 51 игры.

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