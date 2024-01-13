Козырев: Мы полностью контролировали ход матча

Главный тренерподвел итог победного матча с(2:1).

«С нашей стороны была неплохая игра. Мы полностью контролировали ход матча, отлично себя проявил Александр Самойлов. Мы могли забить третью шайбу в пустые ворота. Вместо этого пропустили гол в свои», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» (55 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» (38) — на девятой строчке.

В следующем матче «Северсталь» сыграет дома со СКА. «Куньлунь Ред Стар» примет на своём поле уфимский «Салават Юлаев». Обе игры состоятся 14 января.