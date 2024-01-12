Мартемьянов о поражении «Амура»: Соперник показал очень высокое мастерство

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:4).

«Соперник показал очень высокое командное и индивидуальное мастерство. "Авангард" играет правильно по счёту, когда надо — прихватят, когда надо — откатятся.

У них есть запас, и состав понимает, что он хочет от матча. Вратарь "Авангарда" Хомченко сыграл ключевую роль сегодня, очень сильно отыграл, солидно, уверенно, вовремя выручал команду», — передает слова Мартемьянова Чемпионат.

После поражения от «Сибири» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 50-ю очками в активе. В следующем матче эти команды вновь сыграют против друг друга 13-го января.