Атанасов о своей травме: Есть надежда, что выйду ещё до плей-офф

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов высказался о своей травме, которую получил в матче против «Куньлуня».

«Всё в порядке, восстанавливаюсь потихоньку. Есть надежда, что выйду ещё до плей-офф, жду с нетерпением возвращения! Это было просто неудачное падение, так получилось, что соперник всем весом на ногу упал, а она пошла на излом в обратную сторону.

Почему у "Торпедо" были неудачные игры после Нового года? Два матча прокувыркались, не могли найти свою игру. А вот последнюю игру с минским "Динамо" было приятно смотреть — и мы свою игру нащупали, и "Динамо" не уступало», — приводит слова Атанасова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.