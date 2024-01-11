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    Федоров: Ничего не предвещало, что мы можем вот так начать против «Динамо»

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении от московского «Динамо» (2:4).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Сложно что-то сказать. Не смогли мы забыть хорошую игру с "Торпедо". Вышли налегке и забыли все свои инструменты. Проигрывали 0:2, но я не считаю, что нас обыграли в первом периоде, чтобы вот так его заканчивать. Будем разговаривать с командой, будем разговаривать с лидерами. Нельзя с таким хорошим соперником так начинать.

    Не настроились психологически? Да как угодно называйте. Просто нельзя так играть в хоккей, и неважно, какой соперник. Психологически, физически, тактически, технически. Я очень расстроен, потому что не ожидал после реально хорошего матча, где мы показали своё мастерство игры с шайбой и реально хорошо двигались друг под друга. И ничего не предвещало, что мы можем вот так начать против "Динамо", той команды, которая должна и обязана быть для нас раздражителем и хорошим раздражителем.

    У них хорошая и сыгранная команда, с мастерами и лучшим большинством в лиге. Как ещё мотивировать наших ребят? Не скажу, что мы это не знали или не понимали, или мы не довели до ребят. Я опять немножко удивлён. Но в данном случае уже в не самом хорошем смысле этого слова.

    Положительные моменты в том, что могли вернуться в игру? Могли — не могли. Ненужный третий гол, где мы опять что-то искали во вратарской нашего голкипера. Во втором периоде активизировались, но опять нам пришлось играть в три звена, чтобы поддерживать ритм и командную скорость. Хоккей — это командная игра, которая длится 60 минут. Нельзя играть 40 минут. Нельзя играть 58 минут. Надо играть 60 минут. Я переживаю за нашу команду, за наших ребят. Прекрасно понимаю, как всё происходило, но не положено нам так играть. Никак. Ни в какие ворота это не лезет. Просто здорово сыграли с "Торпедо", и не знаю… Надо порыться в себе и посмотреть, как дальше всё будет», — цитирует Федорова «Чемпионат».

    ЦСКА отправится в гости к «Автомобилисту» в следующем туре. «Динамо» сыграет дома с «Торпедо».

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