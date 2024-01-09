«Металлург» — «Локомотив»: счет матча 5:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома обыгралсо счетом 5:3.

В составе хозяев дублем отметился Игорь Гераськин, еще по разу отличились Егор Коробкин, Никита Гребенкин и Егор Яковлев. За ярославцев забили Сергей Андронов, Мартин Гернат и Алексей Береглазов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) Голы: Коробкин — 9 (Силантьев), 2:30 — 1:0. Гребенкин — 11 (бол., Гераськин, Зернов), 7:04 — 2:0. Андронов — 7 (Кирьянов), 19:22 — 2:1. Яковлев — 4 (Карпов, Орехов), 19:44 — 3:1. Гераськин — 7 (Гребенкин), 21:43 — 4:1. Гернат — 4 (Каюмов), 26:57 — 4:2. Гераськин — 8 (Гребенкин), 41:43 — 5:2. Береглазов — 1 (Кирьянов), 59:15 — 5:3Вратари: Подскребалин — ИсаевШтраф: 2 — 6Броски: 31 (10+13+8) — 37 (11+11+15)

«Металлург» набрал 70 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Локомотива» 68 очков и первая позиция в таблице «Запада».