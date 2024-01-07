Минское «Динамо» разгромило «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Минское «Динамо» забросило пять шайб в ворота «Торпедо» Фото: globallookpress.com
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:2 в пользу белорусского клуба.
В составе гостей отличились Даниил Сотишвили, Андрей Стась, Никита Смирнов, Александр Волков и Никита Пышкайло.
У хозяев авторами результативных бросков стали Данил Веряев и Андрей Белевич.
«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 59 очков. «Динамо» находится на восьмой строчке — 45 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы: Сотишвили — 3 (Денисов, Стась), 1:16 — 0:1. Стась — 10 (бол., Энас, Калдис), 17:41 — 0:2. Смирнов — 2 (Мороз, Хэмилтон), 24:48 — 0:3. Волков — 11 (Энас), 32:03 — 0:4. Веряев — 1 (Белевич, Линч), 32:20 — 1:4. Белевич — 6 (Бокун, Веряев), 57:47 — 2:4. Пышкайло — 1 (п.в., Основин), 59:58 — 2:5Вратари: Гуска — ФергюсонШтраф: 6 — 10Броски: 30 (13+5+12) — 38 (10+13+15)