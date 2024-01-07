2-й таймЭмполи — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Эмполи» — «Милан». Онлайн
  • 15:39
    • Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Оберхофе
  • 13:17
    • Рублёв выиграл турнир в Гонконге
  • 15:53
    • «Сельта» и «Мальорка» прошли в 1/8 финала Кубка Испании
  • 15:36
    • Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем»
  • 15:14
    • Минское «Динамо» разгромило «Торпедо» в Нижнем Новгороде
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» разгромило «Торпедо» в Нижнем Новгороде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо Минск
    Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» в рамках выездного матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Минское «Динамо» забросило пять шайб в ворота «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Минское «Динамо» забросило пять шайб в ворота «Торпедо»

    Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:2 в пользу белорусского клуба.

    В составе гостей отличились Даниил Сотишвили, Андрей Стась, Никита Смирнов, Александр Волков и Никита Пышкайло.

    У хозяев авторами результативных бросков стали Данил Веряев и Андрей Белевич.

    «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 59 очков. «Динамо» находится на восьмой строчке — 45 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
    Голы: Сотишвили — 3 (Денисов, Стась), 1:16 — 0:1. Стась — 10 (бол., Энас, Калдис), 17:41 — 0:2. Смирнов — 2 (Мороз, Хэмилтон), 24:48 — 0:3. Волков — 11 (Энас), 32:03 — 0:4. Веряев — 1 (Белевич, Линч), 32:20 — 1:4. Белевич — 6 (Бокун, Веряев), 57:47 — 2:4. Пышкайло — 1 (п.в., Основин), 59:58 — 2:5Вратари: Гуска — ФергюсонШтраф: 6 — 10Броски: 30 (13+5+12) — 38 (10+13+15)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Арсенал» даже без Салаха?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • СКА готов вернуться к победам после недавнего промаха?
  • СКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Барбастро» отдаст все силы в главном матче в своей истории
  • «Барбастро» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Ревель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие