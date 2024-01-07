Болякин: Мы проиграли в качестве игры, в скорости

И.о. главного тренераподвел итог матча против(3:5).

«Мы проиграли в качестве игры, в скорости. Соперник навязал нам быструю игру с хорошим движением. Наши игроки с этим не справились, хотя после 0:3 забили шайбу, могли вернуться в игру. Гол в раздевалку, конечно, повлиял на психологическое состояние. Ребята старались выправить ситуацию, но запаса мастерства у нас не хватило. "Салават Юлаев" — мастеровитая команда, хорошо использует свои моменты. Попросили ребят не нарушать игровую дисциплину. С таким соперником нельзя удаляться шесть минут подряд. Мы отдали полную инициативу, я думаю, это тоже повлияло на результат», — цитирует Болякина пресс-служба КХЛ.

Команда Виктора Козлова идет второй на «Востоке» с 63 очками. «Барыс» (39) — 11-й.