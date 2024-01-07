«Ак Барс» — «Автомобилист»: счет матча 2:1, обзор голов

Зинэтула Билялетдинов — тренер хозяев Фото: globallookpress.com
На 4-й минуте счет открыл форвард гостей Сергей Широков.
Спустя 7 минут Райли Барбер восстановил статус-кво.
Решающую шайбу Семен Кошелев забил в конце второго периода.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Широков — 8 (Мэйсек, Галкин), 3:53 — 0:1. Барбер — 13 (Семенов, Галиев), 10:24 — 1:1. Кошелев — 5 (Сафонов, Миллер), 36:45 — 2:1Вратари: Билялов — ГалкинБроски: 33 (15+12+6) — 26 (6+11+9)Штраф: 2 — 6
«Ак Барс» одержал 3-ю победу подряд. Клуб набрал 56 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» с 59 очками — на 4-й строчке таблицы «Востока».