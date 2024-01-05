«Северсталь» — «Витязь»: счет матча 4:3, обзор голов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
На дубль Кирилла Пилипенко и голы Данила Аймурзина, Никиты Коростелева гости ответили точными бросками Владислава Цицюры, Руслана Педана и Дерека Барака.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)
Голы: Цицюра — 7 (Савчик, Воробьев), 17:16 — 0:1. Педан — 7 (Валенцов, Цицюра), 18:32 — 0:2. Пилипенко — 23 (бол., Коростелев), 24:44 — 1:2. Барак — 9 (Дарьин, Педан), 32:36 — 1:3. Аймурзин — 11 (бол., Лишка, Ярош), 46:44 — 2:3. Коростелев — 15 (бол., Грудинин), 50:58 — 3:3. Пилипенко — 24 (бол., Коростелев, Ярош), 59:50 — 4:3Вратари: Шугаев (Самойлов, 45:15) — ДорожкоШтраф: 10 — 12Броски: 45 (23+9+13) — 21 (5+12+4)
«Северсталь» с 51 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Витязя» 36 очков и девятая позиция на Западе.