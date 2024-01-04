Ларионов: Хабибулин сыграет в этом году

Главный тренер «Торпедо»в послематчевом интервью с «Куньлунем» (3:2 ОТ) пообещал, что 50-летний вратарьвыйдет на лед в этом чемпионате.

«Хаби всегда был Хаби, когда играл в Северной Америке. Мы ждём его, он скоро выйдет. Поверьте мне, его игровая форма уже на подходе. На самом деле это не шутка, а реальность — он сыграет в этом году. Николай Саныч сейчас уже не только тренер, но и третий вратарь», — цитирует Ларионова официальный сайт «Торпедо».

Николай Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ему принадлежит рекорд по числу матчей в НХЛ среди российских голкиперов (799). С этим показателем он также находится в топ-20 среди всех вратарей лиги.