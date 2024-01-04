ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига»
  • 22:24
    • «Ювентус» — «Салернитана»: стартовые составы команд на матч Кубка Италии
  • 16:32
    • Амундсен стал победителем мужского пасьюта на «Тур де Ски»
  • 20:57
    • «Осасуна» победила «Альмерию» с минимальным счетом
    Все новости спорта

    Ларионов: Хабибулин сыграет в этом году

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в послематчевом интервью с «Куньлунем» (3:2 ОТ) пообещал, что 50-летний вратарь Николай Хабибулин выйдет на лед в этом чемпионате.

    Николай Хабибулин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Хабибулин

    «Хаби всегда был Хаби, когда играл в Северной Америке. Мы ждём его, он скоро выйдет. Поверьте мне, его игровая форма уже на подходе. На самом деле это не шутка, а реальность — он сыграет в этом году. Николай Саныч сейчас уже не только тренер, но и третий вратарь», — цитирует Ларионова официальный сайт «Торпедо».

  • Перестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока
  • КХЛ: обзор 16-й игровой недели
  • 01/01/2024

    • Николай Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ему принадлежит рекорд по числу матчей в НХЛ среди российских голкиперов (799). С этим показателем он также находится в топ-20 среди всех вратарей лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Барселона» на Канарах «Лас-Пальмас»?
  • «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Заставит ли «Севилья» вспомнить о неудачах «Атлетик»?
  • «Севилья» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Забьют и те, и другие
  • «Ювентус» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  6.10
  • Экспресс дня 5 января
  • Завтра в 23:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Надаль — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие