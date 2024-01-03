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    Разин: Провели очень плохой первый период. Проспали, отходили от праздников

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался относительно матча против «Металлурга» (3:2 ОТ).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Провели очень плохой первый период. Проспали, отходили, наверное, от праздников. Проигрывали сопернику во всем. Хорошо, что потом собрались. Во втором периоде уже мы контролировали игру, создали много моментов. Хорошо, что сравняли счет. В третьем периоде тоже играли лучше, но пропускали опасные контратаки. В овертайме победили — это хорошо», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

    «Металлург» набрал 65 очков в 47 матчах и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 34 очками после 47 игр идет последним на Западе.

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