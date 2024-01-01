«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов

выставил вратаряна драфт отказов, сообщает Sportsnet.

Если ни один из клубов лиги не заберет россиянина из списка отказов в состав своей команды, он будет отправлен в АХЛ.

«Торонто» решил поместить Самсонова на драфт отказов после матча с «Коламбусом» (5:6 ОТ). Илья пропустил шесть шайб после 21 броска.

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

Действующий контракт Самсонова с «Торонто» рассчитан до июля 2024 года.