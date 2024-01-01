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    «Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Торонто Мэйпл Лифс НХЛ
    «Торонто» выставил вратаря Илью Самсонова на драфт отказов, сообщает Sportsnet.

    Илья Самсонова
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    Илья Самсонова

    Если ни один из клубов лиги не заберет россиянина из списка отказов в состав своей команды, он будет отправлен в АХЛ.

    «Торонто» решил поместить Самсонова на драфт отказов после матча с «Коламбусом» (5:6 ОТ). Илья пропустил шесть шайб после 21 броска.

    В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

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