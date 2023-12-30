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    Тренер «Вашингтона»: Трудно описать такую ​​игру в одном предложении

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс
    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о поражении от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5), которое стало для клуба третьим кряду.

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    «Трудно описать такую ​​игру в одном предложении. Эта последовательность действий в зоне нападения очень символична. У меня такое чувство, будто я много раз говорил об этом за год, когда дела в атаке у нашей команды шли хорошо.

    У нас было движение, но Сэнди изменил ситуацию. И вот мы уже проигрываем 0:1. Мы перешли хорошо складывающемуся матчу к проигрышу 0:1, и, как я уже говорил ранее, такая ситуация становится для нас проблемой. А после второго гола мы уже оказываемся в яме», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

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