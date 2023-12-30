«Сочи» — «Динамо» Минск: счет матча 4:7, обзор голов

В матче регулярного чемпионатаи минскоепорадовали местных зрителей в канун Нового года обилием заброшенных шайб. Победу одержал белорусский клуб со счетом 7:4.

В составе «Сочи» забивали Артур Тянулин, Тимур Хафизов, Данила Галенюк, Михал Криштоф.

За минское «Динамо» дубли оформили Сэм Энас и Александр Волков, также отличились Даниил Липский, Владислав Кодола, Сергей Кузнецов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 4:7 (2:3, 0:1, 2:3) Голы: Энас — 13, 0:31 — 0:1. Липский — 1 (Калдис), 6:21 — 0:2. Тянулин — 11 (Мичков), 11:05 — 1:2. Волков — 9 (Хэмилтон, Энас), 12:11 — 1:3. Хафизов — 8 (Рассказов, Чебыкин), 17:29 — 2:3. Энас — 14 (Волков, Горбунов), 32:02 — 2:4. Галенюк — 5 (бол., Тянулин), 40:19 — 3:4. Криштоф — 5 (бол., Грэм, Бракко), 47:45 — 4:4. Кодола — 3 (Меркли), 50:13 — 4:5. Волков — 10, 50:21 — 4:6. Кузнецов — 5 (п.в., Калдис, Керран), 59:05 — 4:7Вратари: Третьяк (58:13 — 59:05) — КолосовБроски: 27 (5+9+13) — 39 (14+10+15)Штраф: 32 — 25

Минское «Динамо» идет в зоне плей-офф на «Западе» с 42 очками. «Сочи» с 33 очками замыкает дивизион.