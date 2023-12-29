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    Гашек: Поддерживаю решение Хабибулина возобновить карьеру

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    Один из лучших вратарей в истории хоккея, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек дал комментарий по поводу возобновления карьеры вратаря Николая Хабибулина.

    Доминик Гашек
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    Доминик Гашек

    «Честно говоря, до сегодняшнего дня я не знал, что являюсь самым возрастным вратарем, который играл в КХЛ. Я узнал о возвращении Николая в четверг утром и, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в "Аризоне" и "Тампе".

    Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — цитирует Гашека «Матч ТВ».

    Два дня назад, 29 декабря стало известно о подписании нижегородским «Торпедо» контракта с 50-летним Николаем Хабибулиным до конца сезона. Сейчас российский голкипер набирает форму и должен дебютировать в конце регулярного чемпионата.

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    • Сейчас Доминик Гашек является самым возрастным вратарем в истории КХЛ. На момент последнего матча в феврале 2011 года знаменитому чеху было 46 лет и 29 дней.

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