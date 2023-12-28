«Витязь» — «Автомобилист»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв гостях обыгралпо буллитам — 3:2.

В основное время за команду из Екатеринбурга забили Стефан Да Коста и Никита Трямкин. У коллектива из Подольска голы на счету Ивана Воробьева и Джереми Роя.

Победный буллит забросил Анатолий Голышев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Московская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Да Коста — 11 (бол., Мэйсек, Волк), 7:19 — 0:1. Воробьев — 6 (бол., Дарьин, Галузин), 11:01 — 1:1. Рой — 3 (Дарьин), 26:46 — 2:1. Трямкин — 1 (Волк, Блэкер), 59:29 — 2:2Победный буллит: ГолышевВратари: Шикин — АликинШтраф: 4 — 10Броски: 24 (7+8+4+5) — 30 (9+8+13+0)

«Автомобилист» набрал 55 очков в 46 матчах и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Витязь» с 34 очками после 44 игр идет 10-м на Западе.