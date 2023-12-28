ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович, Холанн, Йокич и еще 7 главных героев года. Рейтинг, в котором не нашлось места Лионелю Месси
  • 21:51
    • «Салават Юлаев» оказался сильнее «Сочи»
  • 21:31
    • «Металлург» разобрался с «Ак Барсом»
  • 20:25
    • «Лада» разобралась с «Динамо»
  • 20:12
    • Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах
  • 19:35
    • Московское «Динамо» в гостях победило «Газпром-Югру»
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» оказался сильнее «Сочи»

    «Сочи» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома потерпел поражение от «Салавата Юлаева» со счетом 4:6.

    «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей по шайбе забросили Глеб Кузьмин, Артем Пименов, Джош Ливо, Алексей Василевский, Александр Хмелевски и Иван Дроздов. У сочинцев отличились Матвей Мичков, Антон Сагадеев, Артур Тянулин и Кирилл Рассказов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)
    Голы: Мичков — 12 (бол., Тянулин, Галенюк), 8:08 — 1:0. Кузьмин — 3 (Хафизуллин), 9:18 — 1:1. Сагадеев — 3 (Хафизов, Феоктистов), 11:12 — 2:1. Пименов — 6 (Шаров, Ливо), 15:30 — 2:2. Ливо — 8 (бол., Хмелевский, Шаров), 20:18 — 2:3. Тянулин — 10 (Хуснутдинов), 28:11 — 3:3. Василевский — 3, 35:35 — 3:4. Хмелевский — 20 (Хафизуллин, Ливо), 40:23 — 3:5. Рассказов — 12, 44:13 — 4:5. Дроздов — 13 (Ливо), 54:55 — 4:6Вратари: Третьяк (59:16) — ВязовойШтраф: 4 — 4Броски: 25 (7+11+7) — 34 (10+7+17)

    После 43 игр «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 57 очков. «Сочи» — одиннадцатый на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Арсенал» зимним чемпионом АПЛ?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Остановит ли «Брайтон» «Тоттенхэм»?
  • «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Интер» вновь победит?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  4.43
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие