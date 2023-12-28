«Сочи» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:6, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
В составе победителей по шайбе забросили Глеб Кузьмин, Артем Пименов, Джош Ливо, Алексей Василевский, Александр Хмелевски и Иван Дроздов. У сочинцев отличились Матвей Мичков, Антон Сагадеев, Артур Тянулин и Кирилл Рассказов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)
Голы: Мичков — 12 (бол., Тянулин, Галенюк), 8:08 — 1:0. Кузьмин — 3 (Хафизуллин), 9:18 — 1:1. Сагадеев — 3 (Хафизов, Феоктистов), 11:12 — 2:1. Пименов — 6 (Шаров, Ливо), 15:30 — 2:2. Ливо — 8 (бол., Хмелевский, Шаров), 20:18 — 2:3. Тянулин — 10 (Хуснутдинов), 28:11 — 3:3. Василевский — 3, 35:35 — 3:4. Хмелевский — 20 (Хафизуллин, Ливо), 40:23 — 3:5. Рассказов — 12, 44:13 — 4:5. Дроздов — 13 (Ливо), 54:55 — 4:6Вратари: Третьяк (59:16) — ВязовойШтраф: 4 — 4Броски: 25 (7+11+7) — 34 (10+7+17)
После 43 игр «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 57 очков. «Сочи» — одиннадцатый на «Востоке».