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    Ларионов рассказал, за счет чего «Торпедо» выиграло у «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Некоторые журналисты пожаловались, что было мало голов. Но мы можем сослаться на выдающуюся игру вратарей.

    В первом перерыве сделали коррективы и со второго заиграли по-другому. Стали более агрессивными, стало больше быстрых передач, которые разрезали агрессивное давление "Спартака".

    У Кульбакова были сложности в связи с обезвоживанием организма, но он проявил характер и держал команду в игре.

    Приятно, что Орлов делает ту работу, которая для него не характерна — забивает голы с пятака. Я у него уточню, где он это взял. Строгий игрок обороны, который много не выдумывает, но его редкие рейды к воротам соперника завершаются успехом.

    Мы планировали сыграть полным составом, но, к сожалению, Коваленко выбыл минимум на две недели.

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    • Ларионов-младший дважды менял визор, потому что он у него специальный — разрешенный после сотрясений в НХЛ. Месяц назад мы отправили письмо Анисимову (главный арбитр КХЛ — прим.), что это вынужденная мера по медицинским показаниям, и оно было им одобрено. Но почему-то он об этом никому не сказал. Судьи не могли до него сегодня дозвониться. Хорошо, что по ходу второго периода судьям поступил звонок, они подъехали, извинились и сказали, что все нормально», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

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