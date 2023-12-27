ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Астон Вилла»Камбэк для Рэтклиффа. Гарначо и Хёйлунн помогли «МЮ» открыть новую эру драматической победой
  • 08:48
    • Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»
  • 12:00
    • Ротенберг: Наша основная задача — оставлять игроков в России
  • 11:59
    • Барриос рассказал, в каких клубах он может оказаться после ухода из «Зенита»
  • 11:44
    • Семин назвал главное открытие первой половины сезона РПЛ
  • 11:23
    • Венгер рассказал, почему Аршавин не стал звездой «Арсенала»
    Все новости спорта

    Гретцки: Я ненавидел играть против «Эдмонтона»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз
    Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки вспомнил о своих ощущениях от игры против «Эдмонтона» после ухода из клуба в 1988 году.

    Уэйн Гретцки
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уэйн Гретцки

    «Я ненавидел играть против "Эдмонтона", играть против них — это худшее, что случилось из-за этого обмен в "Лос-Анджелес Кингз". Меня освистывали в каждом матче, даже в составе "Рейнджерс" мне не нравилось играть против "Эдмонтона".

    Потому что где-то в глубине души я всё равно был "нефтяником", я играл там с 1978 года, все люди в команде были моими людьми», — заявил Гретцки в подкасте Spittin Chiclets.

    «Эдмонтон Ойлерз» с Гретцки в течение шести лет кряду набирал более 100 очков в регулярном сезоне и четыре раза — в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах — выигрывал Кубок Стэнли.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Эвертон» очки у «Манчестер Сити»?
  • «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • СКА снова одержит верх в армейском дерби?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Опустится ли «Челси» в нижнюю половину таблицы?
  • «Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эштрела — Арока
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Дамак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие