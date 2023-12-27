Гретцки: Я ненавидел играть против «Эдмонтона»

Легендарный канадский хоккеиствспомнил о своих ощущениях от игры против «Эдмонтона» после ухода из клуба в 1988 году.

«Я ненавидел играть против "Эдмонтона", играть против них — это худшее, что случилось из-за этого обмен в "Лос-Анджелес Кингз". Меня освистывали в каждом матче, даже в составе "Рейнджерс" мне не нравилось играть против "Эдмонтона".

Потому что где-то в глубине души я всё равно был "нефтяником", я играл там с 1978 года, все люди в команде были моими людьми», — заявил Гретцки в подкасте Spittin Chiclets.

«Эдмонтон Ойлерз» с Гретцки в течение шести лет кряду набирал более 100 очков в регулярном сезоне и четыре раза — в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах — выигрывал Кубок Стэнли.