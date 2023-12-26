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    Гендир «Салавата»: Хотелось бы восстановить высокий уровень финансирования

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о возможном увеличении бюджета на следующий сезон.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    «У нас нет никаких задержек по зарплате. Тем не менее мы говорили о том, что глава региона занимается вопросом увеличения бюджета клуба. Хотелось бы восстановить тот уровень финансирования, который был у нас до 2020 года.

    Значительный шаг в этом направлении сделан, и осталось только его реализовать. Если всё сложится хорошо, то у нас не будет неопределённости с источником финансирования на будущий сезон», — цитирует Баширова ТАСС.

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