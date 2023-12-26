Гендир «Салавата»: Хотелось бы восстановить высокий уровень финансирования

Генеральный директоррассказал о возможном увеличении бюджета на следующий сезон.

«У нас нет никаких задержек по зарплате. Тем не менее мы говорили о том, что глава региона занимается вопросом увеличения бюджета клуба. Хотелось бы восстановить тот уровень финансирования, который был у нас до 2020 года.

Значительный шаг в этом направлении сделан, и осталось только его реализовать. Если всё сложится хорошо, то у нас не будет неопределённости с источником финансирования на будущий сезон», — цитирует Баширова ТАСС.

«Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 55-ю очками в активе. В следующем матче уфимцы сыграют 28-го декабря с «Сочи».