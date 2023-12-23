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    Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Могли забить в овертайме, если бы были чуть удачливее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Динамо
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Достойно сегодня сражались против лидера. Отлично сыграли в меньшинстве, не пропустив также от лидера по реализации большинства. В целом неплохо сыграли в завершении, и было много блокированных бросков, много помогали вратарю и держали удар весь матч. В принципе могли забить и в овертайме, был у нас выход "в ноль", будь поудачливее там, да и ещё был момент.

    Но не засчитанный гол… Не знаю. Наверное, сейчас такие голы засчитываются. Ну, этот не засчитали. Будем ждать, когда следующий такой момент будет. Может, засчитают. Ну и плюс, конечно, в конце, когда забивали нам гол… Тоже там был спорный момент. Повнимательнее надо смотреть.

    А так, ещё раз — хороший и боевой матч. Если с таким же настроем и таким же боевым характером будем продолжать, то всё у нас будет нормально. Хочу поздравить болельщиков, которые пришли сегодня на хоккей. Мы рады вам.

    Была ли задумка выпустить четвёртого игрока в овертайме? Да, была. При контроле шайбы в чужой зоне была мысль на небольшой отрезок времени выпустить четвёртого, чтобы минимизировать риск потери», — передает слова Леонтьева Чемпионат.

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    • После поражения от московского «Динамо» «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Леонтьева сыграют с «Амуром» 25-го декабря в 12:00 мск.

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