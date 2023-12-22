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    Игнатьев о поражении «Куньлуня»: Наша неудачная игра в большинстве решила исход игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Трактор
    Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев назвал причины поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:5).

    Виктор Игнатьев — главный тренер «Куньлуня»
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    Виктор Игнатьев — главный тренер «Куньлуня»

    «Очень неплохое начало в нашем исполнении. Территориальное преимущество больше было у соперника в первом периоде, но за счёт нашего движения и контратак нам удалось повести в счёте. Очень обидный первый гол мы пропустили, "Трактор" нарисовал его как по учебнику.

    Всё поменялось во втором периоде, две-три наши потери в средней зоне, и игра поменяла свой вектор. Челябинцы добавили, а мы наполучали удалений. Успешная игра большинства "Трактора", а также наша неуспешная игра в большинстве решили исход игры», — приводит слова Игнатьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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