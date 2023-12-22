Игнатьев о поражении «Куньлуня»: Наша неудачная игра в большинстве решила исход игры

Главный тренерназвал причины поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:5).

«Очень неплохое начало в нашем исполнении. Территориальное преимущество больше было у соперника в первом периоде, но за счёт нашего движения и контратак нам удалось повести в счёте. Очень обидный первый гол мы пропустили, "Трактор" нарисовал его как по учебнику.

Всё поменялось во втором периоде, две-три наши потери в средней зоне, и игра поменяла свой вектор. Челябинцы добавили, а мы наполучали удалений. Успешная игра большинства "Трактора", а также наша неуспешная игра в большинстве решили исход игры», — приводит слова Игнатьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

После поражения от «Трактора» «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе. В следующем матче «драконы» сыграют со «Спартаком» 24-го декабря.