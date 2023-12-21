«Лада» — «Сибирь»: счет матча 4:1, обзор голов

На дубль Сергея Шумакова и голы Андрея Алтыбармакяна и Евгения Грошева гости ответили точным броском престижа Артема Михеева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Михеев — 8 (Бутузов), 10:22 — 0:1. Шумаков — 9 (Алтыбармакян), 11:18 — 1:1. Алтыбармакян — 5 (Колтыгин), 32:42 — 2:1. Грошев — 4 (Бабенко, Червоненко), 42:47 — 3:1. Шумаков — 10 (п.в., Солянников), 57:59 — 4:1Нереализованный буллит: Грошев (Лада), 55:29 (Вратарь)Вратари: Подъяпольский — Красоткин (57:46 — 57:59)Штраф: 12 — 10Броски: 25 (9+6+10) — 30 (7+8+15)
«Лада» набрала 53 очка и поднялась на третье место в Восточной конференции. «Сибирь» с 45 очками идет восьмой на «Востоке».