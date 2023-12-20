Овечкин: Испытываю разочарование, мне немного не везет в последнее время

Капитан «Вашингтона»не забивает на протяжении уже 13 матчей. В своем интервью он поделился, как чувствует себя в подобной ситуации.

«В чём дело? Я не знаю, нужно немного везения. У меня есть довольно хорошие шансы, но иногда это просто период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что не забил или что-то в этом роде. Но в целом я думаю, что рано или поздно это произойдёт, и всё наладится.

Я разочарован, я думаю, это разочарование для всех. Вы видите, что мы не забиваем столько голов, сколько раньше, и я не знаю, виновата в этом система нашей игры или что-то ещё. Мы играем в хоккей. Мы должны создавать моменты. Мы должны создвать возможности для себя и своих партнёров по команде, чтобы они смогли получить хороший шанс на гол», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне капитан «Вашингтона» сыграл 28 матчей, набрал 17 очков (5+12). Последний раз он забивал в игре против «Коламбус Блю Джекетс» (4:3), которая состоялась 19 ноября.