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    Ларионов о восстановлении Атанасова: Он просился играть, но мы не хотели форсировать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Сборная России
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о состоянии нескольких нападающий своей команды.

    Василий Атанасов
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    Василий Атанасов

    «Когда вернутся Игорь Ларионов и Василий Атанасов? Мы наблюдаем за Васей, он просился сегодня играть, но мы не хотели форсировать. Нужно понимать всю степень ответственности перед здоровьем игрока.

    Игорь начал тренироваться, мы планируем выпустить его 26-го или 28-го числа», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

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    • Напомним, что Атанасов получил сотрясение мозга во время выступления на Кубке Первого канала в составе «России 25».

    В нынешнем сезоне КХЛ форвард провел 38 матчей за «Торпедо» и набрал 38 (19+19) очков.

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