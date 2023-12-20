Ларионов о восстановлении Атанасова: Он просился играть, но мы не хотели форсировать

Главный тренервысказался о состоянии нескольких нападающий своей команды.

«Когда вернутся Игорь Ларионов и Василий Атанасов? Мы наблюдаем за Васей, он просился сегодня играть, но мы не хотели форсировать. Нужно понимать всю степень ответственности перед здоровьем игрока.

Игорь начал тренироваться, мы планируем выпустить его 26-го или 28-го числа», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, что Атанасов получил сотрясение мозга во время выступления на Кубке Первого канала в составе «России 25».

В нынешнем сезоне КХЛ форвард провел 38 матчей за «Торпедо» и набрал 38 (19+19) очков.