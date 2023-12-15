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    Стэмкос стал первой звездой дня в НХЛ

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    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    Стивен Стэмкос
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    Стивен Стэмкос

    Третьей звездой признан вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Флоридой» (4:0). Американец отразил все 36 бросков.

    Второй звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас, набравший 3 (2+1) очка в игре против «Оттавы» (4:2).

    Первой звездой назвали нападающего «Тампы» Стивена Стэмкоса. Канадец забросил четыре шайбы в ворота «Эдмонтона» (7:4).

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    • Напомним, нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым в сезоне набрал 50 очков. Россиянин забросил 20 шайб и сделал 30 результативных передач в 30 матчах текущей регулярки.

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