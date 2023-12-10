Главный тренер «Тампы»: В этом году Кучеров играет даже лучше, чем в том сезоне, когда он стал MVP

Главный тренервысоко оценил уровень игры нападающего своей командыв нынешнем сезоне.

«Я повторяю одно и то же после каждой игры. В этом году Кучеров играет даже лучше, чем в том сезоне, когда он стал MVP (сезон-2018/2019).

Его влияние на обоих концах площадки… Не знаю, он просто невероятный игрок», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. За 28 матчей форвард забил 19 голов и сделал 28 голевых передач.

Напомним, что «Тампа-Бэй» в последнем матче в овертайме обыграл «Сиэтл» (4:3 ОТ). В этой встрече Кучеров забил 2 гола и оформил ассист.