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    • «Сент-Луис» сообщил об увольнении главного тренера
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    «Сент-Луис» сообщил об увольнении главного тренера

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Сент-Луис Блюз НХЛ
    «Сент-Луис» объявил об увольнении Крэйга Беруби с поста главного тренера.

    Крэйг Беруби
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    Крэйг Беруби

    Руководство «Блюз» решило расстаться с 57-летним специалистом после поражения от «Детройта» (4:6) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер, который до этого работал в фарм-клубе «Сент-Луиса» в АХЛ — «Спрингфилд Тандербердс».

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  • 07/12/2023

    • Беруби возглавлял «Сент-Луис» с ноября 2018 года. В первом же сезоне под его руководством команда выиграла Кубок Стэнли.

    «Сент-Луис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ после 28 сыгранных матчей.

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