«Сент-Луис» сообщил об увольнении главного тренера

Крэйг Беруби Фото: globallookpress.com
Руководство «Блюз» решило расстаться с 57-летним специалистом после поражения от «Детройта» (4:6) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер, который до этого работал в фарм-клубе «Сент-Луиса» в АХЛ — «Спрингфилд Тандербердс».
Беруби возглавлял «Сент-Луис» с ноября 2018 года. В первом же сезоне под его руководством команда выиграла Кубок Стэнли.
«Сент-Луис» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ после 28 сыгранных матчей.