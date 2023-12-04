Атанасов стал лучшим нападающим недели в КХЛ

КХЛ опубликовала список лучших игроков прошедшей игровой недели.

Лучшим голкипером недели в КХЛ стал Тимур Билялов из «Ак Барса». Вратарь выиграл все 3 матча, дважды оформив «сухарь». Билялов отразил 97,56% бросков при коэффициенте надежности 0,67.

Яльберт Яруллин из «Трактора» был признан лучшим защитников 13-й недели. Игрок обороны провел 3 матча и забил 2 гола при показателе полезности «+3».

Лучшим нападающим недели стал игрок «Торпедо» Василий Атанасов. Форвард провел 3 матча, забил 3 гола и сделал голевую передачу. Атанасов стал автором победного гола в матче с московского «Динамо».

Владимир Михалев из «Сибири» впервые в карьере стал лучшим новичком недели в КХЛ. За 3 матча игрок забил гол и сделал голевую передачу.