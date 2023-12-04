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    Атанасов стал лучшим нападающим недели в КХЛ

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    КХЛ опубликовала список лучших игроков прошедшей игровой недели.

    Василий Атанасов
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    Василий Атанасов

    Лучшим голкипером недели в КХЛ стал Тимур Билялов из «Ак Барса». Вратарь выиграл все 3 матча, дважды оформив «сухарь». Билялов отразил 97,56% бросков при коэффициенте надежности 0,67.

    Яльберт Яруллин из «Трактора» был признан лучшим защитников 13-й недели. Игрок обороны провел 3 матча и забил 2 гола при показателе полезности «+3».

    Лучшим нападающим недели стал игрок «Торпедо» Василий Атанасов. Форвард провел 3 матча, забил 3 гола и сделал голевую передачу. Атанасов стал автором победного гола в матче с московского «Динамо».

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