«Коламбус» добавил Тарасова в список долгосрочно травмированных

Российский голкиперпопал в список долгосрочно травмированных игроков. Об этом сообщает CapFriendly.

«Поскольку клуб располагает более чем $ 3 млн под потолком зарплат и на самом деле окажет себе плохую услугу, если обратится к списку долгосрочно травмированных, НХЛ позволяет командам продолжать использовать обычное место под потолком.

Таким образом, "Коламбус" продолжит накапливать пространство под потолком зарплат, исходя из суммы $ 83,5 млн, как если бы они не использовали список долгосрочно травмированных.

Теперь они могут отдать Тарасова в АХЛ на матча в соответствии с правилами условной аренды», — говорится в сообщении.

Напомним, что Тарасов получил травму в самом начале сборов и еще не поучаствовал ни одного матча в нынешнем сезоне.