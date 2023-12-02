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    «Коламбус» добавил Тарасова в список долгосрочно травмированных

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Коламбус Блю Джекетс
    Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов попал в список долгосрочно травмированных игроков. Об этом сообщает CapFriendly.

    Даниил Тарасов
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    Даниил Тарасов

    «Поскольку клуб располагает более чем $ 3 млн под потолком зарплат и на самом деле окажет себе плохую услугу, если обратится к списку долгосрочно травмированных, НХЛ позволяет командам продолжать использовать обычное место под потолком.

    Таким образом, "Коламбус" продолжит накапливать пространство под потолком зарплат, исходя из суммы $ 83,5 млн, как если бы они не использовали список долгосрочно травмированных.

    Теперь они могут отдать Тарасова в АХЛ на матча в соответствии с правилами условной аренды», — говорится в сообщении.

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    • Напомним, что Тарасов получил травму в самом начале сборов и еще не поучаствовал ни одного матча в нынешнем сезоне.

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