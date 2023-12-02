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    Форвард «Вашингтона»: Овечкин — огромная угроза в атаке

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался после хет-трика в ворота «Анахайм Дакс» (5:4).

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В двух из трех шайб канадца ассистентом стал россиянин Александр Овечкин.

    «Алекс Овечкин — огромная угроза в атаке. Так что если ты доберёшься до ворот, то получишь шансы и, скорее всего, найдёшь способ вбить шайбу в сетку.

    В матче с "Анахаймом" всё прошло по-нашему; спецбригады были потрясающими — и меньшинство, и большинство. Нам нужно было победить, это хорошее начало выезда. Мы должны продолжать в таком же духе», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

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