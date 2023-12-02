Форвард «Вашингтона»: Овечкин — огромная угроза в атаке

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»высказался после хет-трика в ворота «Анахайм Дакс» (5:4).

В двух из трех шайб канадца ассистентом стал россиянин Александр Овечкин.

«Алекс Овечкин — огромная угроза в атаке. Так что если ты доберёшься до ворот, то получишь шансы и, скорее всего, найдёшь способ вбить шайбу в сетку.

В матче с "Анахаймом" всё прошло по-нашему; спецбригады были потрясающими — и меньшинство, и большинство. Нам нужно было победить, это хорошее начало выезда. Мы должны продолжать в таком же духе», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».