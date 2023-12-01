Кудашов: Доволен двумя очками

Главный тренерподвел итог матча с(4:2).

«В первую очередь хочу поздравить "Трактор" и его болельщиков с юбилеем, отличная игра и такой хороший рубеж. У нас было много меньшинства, поэтому немножко неровная игра, игровое время неправильно распределялось между хоккеистами. Тем не менее, наверное, всё равно неплохо сыграли в меньшинстве, в большинстве голы забили, да и в равных составах нормально. Поэтому я доволен двумя очками», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе москвичи набрали 53 очка и обошли «Спартак», став лидером Западной конференции. «Трактор» с 42 очками — на 6-й строчке «Востока».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Трактор» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 декабря.