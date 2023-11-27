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    Никитин: Молодчики, что довели игру до победы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Игра сложилась тяжело. Достаточно уверенно повели. Не скажу, что были какие-то ошибки с нашей стороны в голах ЦСКА. Соперник хорошо реализовал свои моменты. Молодчики, что довели до победы.

    Стал ли для нас сюрпризом состав ЦСКА? Мы видели, что у них в предыдущем матче было много молодёжи. Но мы не интересовались, какой будет состав у соперника, концентрировались на своей игре.

    Не опасался ли, что сама команда недооценит такой состав соперника? Как говорится, ничто человеческое нам не чуждо, но я бы не сказал, что мы недооценили состав соперника. Всё было в норме.

    Отличался ли чем-то этот матч с таким составом ЦСКА от матчей с ЦСКА в оптимальном составе, с которым мы уже играли в этом сезоне? Не готов говорить за ЦСКА, но вы поверьте, нам намного интереснее играть, когда у соперника все лидеры.

    Наверное, сегодня были ребята, которых я не знаю. Но это ничего не значит, поскольку я работаю в "Локомотиве". Я в "Локомотиве"-то не всех знаю, у нас много молодых парней», — передает слова Никитина Чемпионат.

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    • После победу над ЦСКА «Локомотив» занимает 3-е место в таблице Запада (46 очков). В следующем матче подопечные Никитина сыграют с «Торпедо» 29-го ноября.

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