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    Дементьев: Капризов не играет на свой уровень только по статистике

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Миннесота Уайлд НХЛ
    Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о критике в адрес нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в текущем сезоне.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    Капризов провел в регулярном чемпионате НХЛ 19 матчей, в которых набрал 19 (6+12) очков.

    «Капризов не играет на свой уровень только по статистике. Если вы посмотрите игры, то у вас не будет сомнений в том, что Кирилл полностью отдается игре.

    Получив статус звезды НХЛ, к нему приковано пристальное внимание соперников, ему просто не дают выйти на удобную позицию для броска.

    Он достаточно владеет шайбой, организует атакующие действия своей пятерки. Партнеры его поддерживают в этом, раздаёт острые пасы. К сожалению, шайба не идет в ворота соперников.

  • В «Миннесоте» разочарованы игрой Капризова в новом сезоне
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    • Понятно, что ни руководство, ни сам Кирилл недовольны нынешним положением вещей, но долго это продолжаться не может и черная полоса сменится на белую. Посмотрите, сколько игр Макдэвид не мог забить? Всё бывает и всё проходит», — приводит слова Дементьева «Чемпионат».

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