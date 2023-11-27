Дементьев: Капризов не играет на свой уровень только по статистике

Хоккейный агент и экспертвысказался о критике в адрес нападающего «Миннесоты»в текущем сезоне.

Капризов провел в регулярном чемпионате НХЛ 19 матчей, в которых набрал 19 (6+12) очков.

«Капризов не играет на свой уровень только по статистике. Если вы посмотрите игры, то у вас не будет сомнений в том, что Кирилл полностью отдается игре.

Получив статус звезды НХЛ, к нему приковано пристальное внимание соперников, ему просто не дают выйти на удобную позицию для броска.

Он достаточно владеет шайбой, организует атакующие действия своей пятерки. Партнеры его поддерживают в этом, раздаёт острые пасы. К сожалению, шайба не идет в ворота соперников.

Понятно, что ни руководство, ни сам Кирилл недовольны нынешним положением вещей, но долго это продолжаться не может и черная полоса сменится на белую. Посмотрите, сколько игр Макдэвид не мог забить? Всё бывает и всё проходит», — приводит слова Дементьева «Чемпионат».