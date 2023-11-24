Мартемьянов: Без погрешностей не бывает, но это поправим

Главный тренервысказался относительно матча против(4:1).

«Парни молодцы, я им благодарен. Практически выполнили игровое задание. В атаке сыграли более агрессивно, свои моменты использовали, хорошие голы забыли. Без погрешностей не бывает, но это поправим.

"Северсталь" — быстрая команда, сильно играет в короткий пас, одна из лучших по забитым голам в Лиге, мы опасались, но смогли нейтрализовать атаку соперника. Где-то нас прорвало сегодня, разговаривали с парнями. Говорили, что нужно раскрепоститься, сыграть попроще в атаке. И игра пойдёт. Считаю, что сегодня именно так и сыграли. Без особо креативных идей, просто бросок, добивание, прострел. Всё это дело работало, нужно продолжать двигаться в том же направлении. Думаю, будет всё нормально», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 34 очка. «Северсталь» находится на восьмой строчке в Западной конференции — 33 очка.