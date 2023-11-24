«Адмирал» продлил серию поражений «Сочи»

«Адмирал» обыграл одного из аутсайдеров Запада Фото: globallookpress.com
Игра во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.
В составе дальневосточной команды авторами результативных бросков стали Егор Морозов, Даниил Гутик и Александр Шевченко.
У гостей отличился Амир Гараев.
«Сочи» проиграл 12 из 13 последних матчей в КХЛ.
«Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции — 24 очка. «Сочи» находится на 10-й строчке в Западной конференции — 28 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Морозов — 1 (Бучельников, Лисовец), 30:13 — 1:0. Гутик — 8 (бол., Морозов, Бучельников), 42:34 — 2:0. Гараев — 5 (Грэм, Сагадеев), 48:40 — 2:1. Шевченко — 6 (Аноховский, Ибатуллин), 53:43 — 3:1Вратари: С.В. Иванов — Бердин (57:34)Штраф: 4 — 7Броски: 34 (12+9+13) — 24 (10+7+7)